التحالف: نحقق في تعرض حافلة ركاب لـ"أضرار جانبية" من قصف في اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة 10 أغسطس/آب، عن فتحه تحقيقا في القصف الذي تعرضت له حافلات ركاب في صعدة.

وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أفادت، اليوم، بمقتل 39 شخصا وإصابة 41 باستهداف طيران التحالف اليوم الخميس حافلة طلاب في مدينة ضحيان.

© Photo / Ibrahim الصليب الأحمر: 29 طفلا دون الـ15 عاما ضمن ضحايا غارة صعدة اليمنية

من جانبه، أعلن " التحالف "، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أن الضربات الجوية التي نفذها، يوم الخميس 9 أغسطس/ آب على محافظة صعدة، استهدف قاذفات صواريخ.

وقال مصدر في التحالف إنه يفتح تحقيقا في تعرض حافلة ركاب لما وصفه بـ"أضرار جانبية"، جراء القصف الذي تعرضت له المنطقة في صعدة.

وتابع المصدر في التصريحات التي نشرتها قناة "العربية":

نحقق في كل حادث في اليمن يثار حوله أي إدعاء، ونحاسب المتسبب به.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في التحالف، أن قيادة التحالف أطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام وبعض المواقع التابعة للمنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بشأن إحدى عمليات قوات التحالف المشتركة في محافظة صعدة، الخميس، وما ذكر حول تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية جراء تلك العملية.

‎وأكد المصدر أن قيادة التحالف وجهت بإحالة ذلك بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث للتحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية والإعلان عن النتائج في أسرع وقت.

وشدد المصدر على التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي تثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا.

كما شدد على حرص التحالف على بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة المدنيين.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، قد قالت يوم الخميس، أن من بين ضحايا الغارة التي استهدفت حافلة تقل أطفالا في محافظة صعدة اليمنية، في وقت سابق من اليوم، 29 قتيلا من الأطفال دون سن الـ15 عاما.

ونشرت المنظمة تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت إن أرقاما جديدة عن ضحايا الغارة في صعدة وصلت من المستشفيات، التي يدعمها الصليب الأحمر في صعدة.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER التحالف العربي: الضربات الجوية في صعدة استهدفت قاذفات صواريخ

وتابعت "فرق الصليب الأحمر استقبلت 29 جثة لأطفال جميعهم دون الخامسة عشرة، و48 مصابا بينهم 30 طفلا".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، الدكتور يوسف الحاضري، قد كتب على حسابه في "تويتر": "أن 43 قتيلا و63 جريحا معظمهم أطفال سقطوا بغارة طيران التحالف على مدينة ضحيان".

وتقود السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "أنصار الله".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.