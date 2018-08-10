أنصار الله تعلن استهداف معسكر سعودي في عسير بصاروخ باليستي

أعلنت القوة الصاروخية التابعة لـ"أنصار الله"، اليوم الجمعة 10 أغسطس/آب، عن استهداف معسكر تابع للجيش السعودي في ظهران عسير.

وقالت القوة الصاروخية في بيان نشره موقع "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله" إن استهداف المعسكر، الواقع بالقرب من الحدود اليمنية، جاء عن طريق صاروخ باليستي من طراز "بدر 1".

وكانت " أنصار الله " قد أعلنت أمس الخميس عن قصفها أكثر من هدف تابع للتحالف بقيادة السعودية بصواريخ باليستية، آخرها استهداف معسكر مستحدث لقوات التحالف في محافظة مأرب بصاروخ باليستي قصير المدى، بعد أقل من ساعتين، حيث أطلقت جماعة أنصار الله صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمعات لقوات التحالف العربي والقوات الحكومية المشتركة في الساحل الغربي لليمن.

وتقود السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "أنصار الله".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.