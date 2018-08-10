السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقها الحوثيين على جازان

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة 10 أغسطس/آب، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخين باليستيين، أطلقها الحوثيين تجاه جازان.

ونشرت قناة "العربية" نبأ عاجلا، حول اعتراض الصاروخين الباليستيين، من دون تشير إلى الهدف الذي كان الصاروخين متوجهين إليه، لكن أفادت أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات.

© AP Photo / French Army أنصار الله تعلن استهداف معسكر سعودي في عسير بصاروخ باليستي

وكانت القوة الصاروخية التابعة لـ"أنصار الله"، قد أعلنت اليوم الجمعة 10 أغسطس/آب، عن استهداف معسكر تابع للجيش السعودي في ظهران عسير.

وقالت القوة الصاروخية في بيان نشره موقع "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله" إن استهداف المعسكر، الواقع بالقرب من الحدود اليمنية، جاء عن طريق صاروخ باليستي من طراز "بدر 1".

وتقود السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "أنصار الله".

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ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.