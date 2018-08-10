إيطاليا تصدر بيانا بشأن تصريحات منسوبة إلى سفيرها في ليبيا

أصدرت البعثة الدبلوماسية الإيطالية لدى ليبيا، بيانا بشأن التصريحات المنسوبة إلى السفير جوزيبي بيروني، التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة على "تويتر" أن "السفير لم يطلب أبدا تأجيل الانتخابات الليبية، بل العكس هو الصحيح، فقد قال إن قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات يعود لليبيين ولليبيين فقط".

توضيحات سفارة إيطاليا pic.twitter.com/Piac5NHwLy — Italy in Libya (@ItalyinLibya) ٩ أغسطس ٢٠١٨

وجاء ذلك ردا على بيان صدر أمس عن لجنة الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، استنكر بشدة ما وصفت بأنها تصريحات صدرت عن السفير الإيطالي في ليبيا جوسيبي بيروني، طالب فيها بتأجيل الانتخابات الليبية، ضاربا بذلك "بعرض الحائط الأعراف الدبلوماسية التي تنظم عمله كممثل لبلاده في ليبيا"، كما ورد في بيان اللجنة.

وذهبت اللجنة المختصة بالشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي إلى أن السفير "بيروني" غير مرغوب به في ليبيا، مع الأخذ في عين الاعتبار تعيين بديل له.

ا الوزير @matteosalvinimi حول #ليبيا على @AJArabic: بين #إيطاليا وليبيا نتحدث عن علاقات إنسانية وثقافية قبل أن تكون علاقات تجارية وعسكرية.

في جنوب ليبيا هناك خطة أوروبية وإيطالية هدفها مساعدة الاستقرار في البلاد وليس تدخل عسكري بأي شكل من الاشكال.

2/2 — Giuseppe Perrone (@Assafir_Perrone) ٨ أغسطس ٢٠١٨

وكان السفير الايطالي جوزيبي بيروني، قد رفض في مقابلة أذيعت على قناة ليبيا إجراء إنتخابات في ليبيا بأي ثمن ومهما كانت التكلفة قبل تهيئة الظروف المناسبة، مدعيا أن هناك أطرافا تسعى للتسريع من موعد الانتخابات للاستيلاء على السلطة.