المسماري يوضح المقصود بطلبه "التدخل الروسي في ليبيا"

أصدر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، اليوم الجمعة، بيانا لتوضيح المقصود بمطالبته بتدخل روسي في ليبيا.

ذكر بيان مقتضب في الصفحة الرسمية، للمسماري على "فيسبوك"، أن "طلب القيادة العامة بتدخل روسي في الأزمة الليبية جاء عبر ثلاثة مواقف أولها "عبر الأمم المتحدة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني الليبي الذي تمثله القيادة العامة، وأضاف أن الموقف الثاني لماهية التدخل الروسي يأتي عبر دعم مبادرة فرنسا وإجراء انتخابات في ليبيا، وثالثا مناقشة إيطاليا في تدخلها المشبوه في الشأن الليبي".

وكان المسماري قال في مقابلة مع "سبوتنيك"، الأربعاء الماضي، إن "الوضع في ليبيا يتطلب تدخلا روسيا وتدخل الرئيس بوتين شخصيا، وإبعاد اللاعبين الأجانب مثل تركيا وقطر وإيطاليا بشكل مباشر".

وكان مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، بشير الأحمر، قال إنه "لا يحق للناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري المطالبة بتدخل روسي أو غيره في ليبيا".

وأوضح الأحمر، في تصرح نقلته صحيفة "الرائد" أن "دعوة روسيا لدخول ليبيا لا تكون من ناطق عسكري ودون دراسة"، مؤكدا أن "المسماري أخطأ في دعوته روسيا للتدخل في ليبيا وأن تصريحاته تأتي بنتائج عكسية".