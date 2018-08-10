مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" قادة الحوثيين المستهدفين في صعدة

وقال المصدر إن القتلى والمصابين كانوا من "العناصر الحوثية المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ إطلاق الصواريخ الباليستية"، التي تم استهدافها يوم الخميس الماضي.

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وأكد المصدر أن الأسماء التي استهدفت من قادة "أنصار الله" في صعدة هي "حسين محمد عدلان، ويحيى عبدالمجيد العجري، وعلي محمد الحوري، ويحيى حسين البشري، وحسين القحوم، ومسفر عبد الله قرصان، وحسين أحمد عبد الله، وأحمد عبد الله العزي، وعبد العظيم عبد الله أحمد القاسمي"

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قد صرح في وقت سابق أن الاستهداف الذي تم الخميس الماضي في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان وقتلت وأصابت المدنيين.

وأضاف أنه تم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وسيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من جماعة "أنصار الله" كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية.

وأكد أن القادة في "أنصار الله" من المسؤولين عن إطلاق الصواريخ الباليستية واستهداف المدنيين سينالون حسابهم.