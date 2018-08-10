ابن سلمان يعلق على خبر التهديد العسكري من الحرس الثوري "المحذوف"

بعدما حسمت وكالة "فارس" الإيرانية، الجدل المثار حول التصريحات المنسوبة إلى قائد عسكري في الحرس الثوري، علق عليها السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان.

نشر السفير السعودي لدى الولايات المتحدة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، اللواء ناصر شعباني، يعترف بكل وقاحة أن النظام الإيراني أمر أتباعه الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر (…) بالطبع النظام الإيراني حذف الخبر من وكالة أنبائه".

أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، اللواء ناصر شعباني، يعترف بكل وقاحة أن النظام الإيراني أمر أتباعه الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، وأن الحوثيين وحزب الله هم عمق ايران الاستراتيجي وأتباعهم. بالطبع النظام الإيراني حذف الخبر من وكالة أنبائهم. pic.twitter.com/atT1W7ywAD — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 10, 2018

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد أوضحت حقيقة التصريح الذي نشرته على لسان قائد في الحرس الثوري بشأن تدبير ضرب ناقلات النفط السعودية في باب المندب.

وقالت الوكالة إن "بعض الشبكات المناوئة للثورة (الإيرانية)، نشرت تصريحات متلاعب بها لأحد قادة الحرس الثوري، موضحة أن "العبارة المثيرة للضجة التي نشرت ناجمة عن عدم دقة المراسل وناشر الخبر"

وكانت وسائل إعلام منها وكالة "فارس" قد نقلت عن ناصر شعباني رئيس مركز بحوث الدفاع في جامعة الإمام الحسين، قوله في حديث له في مدينة مشهد الإيرانية: "قلنا لليمنيين أطلقوا النار على ناقلتي النفط السعوديتين، وفعلوا".

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court وسائل إعلام إيرانية تحذف تصريحا عسكريا خطيرا ضد السعودية... فما هو

لكن الوكالة ذكرت أنها عادت وأصلحت العبارة بعدما تبين لها أن هناك خللا بها، قائلة: "نظرا لوجود خلل في العبارة، فقد بادر رئيس التحرير إلى تعديل النص، وبناء عليه يبدو أن الصورة التي تبادلتها الشبكات المناوئة للثورة، كانت مغرضة، قد تم رفعها من أرشيف محركات البحث".

وأضافت أن المصدر الرئيس، هو إحدى القنوات التابعة لإحدى الصحف الإصلاحية، وقد قامت هذه القناة بحذف الخبر من موقعها فورا، بحسب الوكالة.

وأضافت "فارس" أن النص الصحيح هو:

ناصر شعباني، أحد قادة الحرس الثوري في فترة الدفاع المقدس، قال: لدينا اليوم عمق استراتيجي في المنطقة.. بعض المسؤولين ووسائل الإعلام الغربية والمناوئة توحي بأننا قلنا لليمنيين أن يستهدفوا السفينتين السعوديتين وقد فعلوا؛ في حين أن الأبناء المعنويين للثورة في المنطقة، بلغت قدراتهم الذاتية حدا يتمكنون من تنفيذ عمليات كهذه.

تجدر الإشارة إلى أن إحدى ناقلات النفط السعودية تعرضت لهجوم غربي ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة "الحوثيين" المسلح، وباءت محاولة الهجوم بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية التدخل السريع، ونتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالا ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن "هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر مما قد يتسبب أيضا بأضرار بيئية واقتصادية، وأن استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي".