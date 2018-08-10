قتلى وجرحى سودانيون في زحف على أحد مواقع "أنصار الله" في جيزان

دارت مواجهات عنيفة، اليوم الجمعة، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

© AP Photo / Petros Giannakouris الاتحاد الأوروبي: الحوادث المأساوية في اليمن تذكر العالم أنه لا حل عسكري للنزاع

القاهرة — سبوتنيك . وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "أن قوات الرئيس هادي نفذت بإسناد من قوات سودانية زحفا على مواقع يسيطر عليها مسلحو أنصار الله في تبة القناصين شرق جبل الدود الاستراتيجي في جيزان".

وأشار إلى أنه "تمكن مسلحو أنصار الله من كسر زحف قوات هادي المدعومة بوحدات سودانية، عقب مواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من المهاجمين بينهم سودانيون".

وأضاف "أن أربعة عسكريين سودانيين قتلوا في كمين بعبوة ناسفة نصبه مقاتلو أنصار الله شرق جبل الدود خلال التصدي للزحف".

في سياق آخر، لفت المصدر إلى "استهداف مدفعية أنصار الله تجمعين عسكريين سعوديين في موقع مشعل وجبل قيس بجيزان".

من جهة ثانية، أعلنت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، مقتل الرقيب أول غانم بن سعد بنغانم العابسي القحطاني، خلال مواجهات حدودية مع مسلحي "أنصار الله".