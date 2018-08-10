العسكريون الروس يدمرون طائرتين دون طيار أطلقتا نحو مطار حميميم في محافظة اللاذقية

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي تسيغانكوف، أن العسكريين الروس تمكنوا من تدمير طائرتين دون طيار أطلقتا من منطقة خاضعة لسيطرة المسلحين في محافظة اللاذقية نحو قاعدة حميميم العسكرية.

وقال قائد مركز المصالحة: "خلال آخر 24 ساعة رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية طائرتين دون طيار أطلقتا من منطقة خاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة شمالي محافظة اللاذقية".

© REUTERS / OMAR SANADIKI العسكريون الروس يجرون مفاوضات مع المعارضة المستعدة للتسوية السياسية بجنوب سوريا وأوضح، أنه تم تدمير الطائرتين على مسافة بعيدة من القاعدة العسكرية باستخدام المدافع المضادة للطيران".

وكان المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، قد أفاد أمس الخميس، أن الجيش الروسي دمر طائرة دون طيار تم إطلاقها من الأراضي الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في محافظة اللاذقية باتجاه القاعدة الجوية الروسية حميميم.

وجاء في التقرير: "في التاسع من أغسطس/ آب، رصد نظام مراقبة المجال الجوي للقاعدة الجوية الروسية حميميم طائرة دون طيار تم إطلاقها من الأراضي الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في شمال محافظة اللاذقية".

كما أشار المركز، إلى أنه تم تدمير الهدف الجوي بنيران الأسلحة المضادة للطائرات على مسافة من القاعدة الجوية.

وأضاف المركز: " ليس هناك جرحى أو ضرر مادي. وتعمل القاعدة الجوية الروسية حميميم بالشكل الاعتيادي."

وكان المركز قد أعلن في 30 يوليو/ تموز أن مسلحين أطلقوا طائرة مسيرة باتجاه قاعدة حميميم الجوية في سوريا وتم تدميرها والقاعدة تعمل بشكل طبيعي.