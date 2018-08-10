قنص جندي سعودي في جيزان

نفذت جماعة "أنصار الله" اليوم الجمعة، عملية قنص استهدفت جنديا سعوديا في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن مسلحي "أنصار الله" قنصوا جنديا من الجيش السعودي في موقع الفريضة بجيزان".

وأضاف المصدر بأن "مسلحي أنصار الله استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعا عسكريا سعوديا في موقع نعشاو بجيزان".

يُذكر أن جماعة "أنصار الله" تشن هجمات وتقوم بعمليات قصف وقنص ونصب كمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.