قنص جندي سعودي في جيزان

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن مسلحي "أنصار الله" قنصوا جنديا من الجيش السعودي في موقع الفريضة بجيزان".
وأضاف المصدر بأن "مسلحي أنصار الله استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعا عسكريا سعوديا في موقع نعشاو بجيزان".
🔵 عاجل | #جيزان: قنص جندي سعودي في الفريضة— المركز الإعلامي لأنصار الله (@AnsarAllahMC) August 10, 2018
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يُذكر أن جماعة "أنصار الله" تشن هجمات وتقوم بعمليات قصف وقنص ونصب كمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.
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