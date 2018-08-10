على الطريقة السورية... ممر آمن لخروج الإرهابيين من درنة الليبية بإشراف الهلال الأحمر

أفاد مصدر عسكري ليبي، أن قيادة الجيش أعطت للجماعات الإرهابية المتطرفة والمتحصنة في حي المغار، بمدينة درنة، ممرا للخروج تحت إشراف الهلال الأحمر الليبي.

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori ليبيا: هروب عناصر من مجلس شورى درنة أتجاه الأودية

بنغازي — سبوتنيك . أفاد مصدر عسكري ليبي، أن القيادة العامة للجيش الليبي أعطت مهلة للجماعات الإرهابية المتطرفة المتحصنين في حي المغار، بمدينة درنة ، شرقي البلاد، ممرا آمنا للخروج من تلك المنطقة تحت إشراف الهلال الأحمر الليبي

وأكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، فضل عدم الكشف عن اسمه أن "القيادة العامة للجيش الليبي أعطت مهلة للإرهابيين لتسليم أنفسهم للهلال الأحمر الليبي"، مشيرا إلى أن "القيادة العامة حددت ممرا آمنا لهم تحت إشراف الهلال الأحمر الليبي وقامت بإلقاء منشورات عن طريق سلاح الجو الليبي".

وأضاف المصدر أن "الهلال الأحمر الليبي قام بالإعلان عن ممر آمن لخروج الإرهابيين تحت إشراف الهلال الأحمر الليبي وذلك في الأزقة والمساجد القريبة "، مضيفا أنه "للأسف الشديد تمت الرماية عليهم عدة مرات من قبل الإرهابيين، الذين رفضوا الخروج عبر الممر الآمن وكانت هناك تعليمات واضحة وصريحة من القيادة العامة للجيش بعدم التعرض لهم أو إهانتهم".

وأشار المصدر، إلى أن "القيادة العامة للجيش الليبي تعهدت بعلاج الجرحى والمرضى من المقاتلين الذين يخرجون علي حساب القوات المسلحة الليبية".