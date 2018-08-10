مقتل سيدة وإصابة 6 آخرين بينهم 4 أطفال بقصف صاروخي على شمال حلب

قتلت سيدة وأصيب أربعة أطفال وامرأة ورجل، إصابات بعضها يوصف بالخطيرة، باستهداف بلدة الزهراء الواقعة شمالي حلب بعدد كبير من قذائف الهاون وقذائف صاروخية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في حلب بأن الجماعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في بلدات عندان وبيلون استهدفت بلدة الزهراء الواقعة شمالي حلب بعدد كبير من قذائف الهاون في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أخرين بينهم 4 أطفال.

© REUTERS / Khalil Ashawi غارة طائرات مسيرة تطيح بحفل تخريج مسلحين تابعين لتركيا شرق حلب

وأضاف المراسل نقلا عن مصادر طبية أن المصابين تم نقلهم إلى المركز الطبي الوطني في البلدة، مؤكدا أن إصابات بعضهم خطيرة.

يذكر أن الجيش السوري أرسل اليوم الجمعة تعزيزات عسكرية ضخمة، غير مسبوقة من محافظات سورية مختلفة باتجاه جبهات إدلب.

وقال مراسل "سبوتنيك": "إن تعزيزات عسكرية ضخمة للجيش السوري انطلقت اليوم من عدة محافظات سورية باتجاه ريفي حماة الشمالي والشمال الغربي بالإضافة إلى ريف إدلب الجنوب الشرقي مع أنباء عن نية إرسال الجيش تعزيزات عسكرية مماثلة باتجاه جبهة ريف حلب الغربي.

وأضاف المراسل: إن القوات السورية بدأت بنقل السلاح الثقيل "الدبابات والمدافع" من الجنوب السوري باتجاه الشمال بالإضافة إلى نقل عدد كبير من العربات وسيارات الدفع الرباعي وأعداد كبيرة من الجنود.