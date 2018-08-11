الدفاعات السورية تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

فيما أكد شهود عيان للوكالة في كل من قرى الأسد وقدسيا والديماس وجديدة يابوس، وجميعها بلدات تحاذي طريق دمشق- بيروت السريع، سماعهم انفجار الصواريخ بالهدف المعادي.
وقال مصدر أمني لـ سبوتنيك بان الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية قادمة عبر الحدود اللبنانية في منطقة دير العشائر أقصى غرب دمشق.
وكانت الدفاعات الجوية السورية أسقطت في الثاني من شهر أغسطس/آب الجاري طائرة استطلاع إسرائيلية فوق الأراضي السورية على بعد ١٧ كم من الحدود اللبنانية غرب دمشق، وهي المنطقة ذاتها التي حاولت طائرة الاستطلاع اليوم اختراق الأجواء السورية عبرها.
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