مجلس النواب الليبي يدين الهجوم على مخيم نازحي تاورغاء في طرابلس

استنكر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد أمس الجمعة 10أغسطس/آب، اعتداء مسلحين على مخيم لنازحي مدينة تاورغاء، مشيرا إلى أن إجبارهم على المغادرة وهم نيام بقوة السلاح عمل مُشين وانتهاك لحقوقهم.

بنغازي — سبوتنيك . وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه "يستنكر مجلس النواب الليبي بأشد العبارات الاعتداء على مخيم أهلنا من نازحي مدينة تاورغاء بالعاصمة طرابلس يوم الجمعة في ساعات الصباح الأولى وهم نيام وترويع الشيوخ والنساء والأطفال وإجبارهم على مغادرة مساكنهم بالمخيم بقوة السلاح واعتقال عدد منهم دون مراعاة لحرمة البيوت وساكنيها وما يعانيه أهل تاورغاء من مرارة التهجير عن مدينتهم".





وأضاف البيان أن "مجلس النواب الليبي يُدين هذا العمل المُشين تحت أي ذريعةً كانت ، محمل من ارتكب هذا العمل أو شارك فيه أو تستر على مرتكبيه المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي اتجاه ما يُرتكب بحق أهل تاورغاء من انتهاكات متكررة لحقوقهم المشروعة".





يشار أن رواد موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك تداولوا صوراً تُظهر عملية اقتحام وهدم لأجزاء من مخيم لنازحين من تاورغاء يقع بمنطقة الفلاح وطريق المطار بالعاصمة الليبية طرابلس.





وقد أظهرت الصور المتداولة آثار المداهمات التي قال نشطاء من تاورغاء إن جرافات ثقيلة نفذتها، ما أدى لخروج عدد من العائلات من المخيم، تاركين مقتنياتهم.



