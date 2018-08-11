تسجيل
02:52 11 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    مخيم قرارة القطف لمهجري تاورغاء

    مجلس النواب الليبي يدين الهجوم على مخيم نازحي تاورغاء في طرابلس

    © Photo / Haitham bin lama
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    استنكر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد أمس الجمعة 10أغسطس/آب، اعتداء مسلحين على مخيم لنازحي مدينة تاورغاء، مشيرا إلى أن إجبارهم على المغادرة وهم نيام بقوة السلاح عمل مُشين وانتهاك لحقوقهم.

    بنغازي — سبوتنيك. وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه "يستنكر مجلس النواب الليبي بأشد العبارات الاعتداء على مخيم أهلنا من نازحي مدينة تاورغاء بالعاصمة طرابلس يوم الجمعة في ساعات الصباح الأولى وهم نيام وترويع الشيوخ والنساء والأطفال وإجبارهم على مغادرة مساكنهم بالمخيم بقوة السلاح واعتقال عدد منهم دون مراعاة لحرمة البيوت وساكنيها وما يعانيه أهل تاورغاء من مرارة التهجير عن مدينتهم". 

    وأضاف البيان أن "مجلس النواب الليبي يُدين هذا العمل المُشين تحت أي ذريعةً كانت ، محمل من ارتكب هذا العمل أو شارك فيه أو تستر على مرتكبيه المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي اتجاه ما يُرتكب بحق أهل تاورغاء من انتهاكات متكررة لحقوقهم المشروعة".

    يشار أن رواد موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك تداولوا صوراً تُظهر عملية اقتحام وهدم لأجزاء من مخيم لنازحين من تاورغاء يقع بمنطقة الفلاح وطريق المطار بالعاصمة الليبية طرابلس.

    وقد أظهرت الصور المتداولة آثار المداهمات التي قال نشطاء من تاورغاء إن جرافات ثقيلة نفذتها، ما أدى لخروج عدد من العائلات من المخيم، تاركين مقتنياتهم.

    في سياق متصل أدانت السفارة الأميركية لدى ليبيا بشدة الإجلاء القسري لعائلات تاورغاء من مخيم طريق المطار ودعت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة، جميع الأطراف إلى العمل سوية لدعم ليبيا موحدة سلمية آمنة ومستقرة.    

    انظر أيضا:

    المسماري يوضح المقصود بطلبه "التدخل الروسي في ليبيا"
    إيطاليا تصدر بيانا بشأن تصريحات منسوبة إلى سفيرها في ليبيا
    السراج يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الوضع في ليبيا
    مراسل "سبوتنيك" ينال جائزة أفضل مراسل لوكالة أجنبية في ليبيا
    ليبيا: دعوات لدور روسي أكبر لحل الأزمة
    مصر تقوم بتغطية أحمال شبكة الكهرباء في ليبيا
    المتحدث باسم الجيش الليبي: نحتاج إلى تدخل الدبلوماسية الروسية لإنقاذ ليبيا
    جماعة مسلحة تقتحم "مخيم تاورغاء" في ليبيا وتعتقل 70 مواطنا
    وزير خارجية إيطاليا: نريد المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار في ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوارق تستعد لإجلاء الناس من جزيرة تراواغان، لومبوك، إندونيسيا 6 أغسطس/ آب 2018
    من هروب الأوروبيين من حر الصيف إلى الاحتفال بيوم الأسد في أغسطس - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك