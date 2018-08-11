اليمن... وزير التعليم الفني يصل إلى عدن بعد إفلاته من الإقامة الجبرية بصنعاء

وصل وزير في الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، بعد نحو عامين ونصف من الإقامة الجبرية التي فرضتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عليه في صنعاء.

القاهرة- سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر مقرب من وزير التعليم الفني والتدريب المهني القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح الدكتور عبدالرزاق الأشول، بأنه تمكن من الإفلات من مسلحي "أنصار الله" ووصل إلى عدن مساء الجمعة.

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وكان مسلحو "أنصار الله" أفرجوا في 16 كانون الثاني/ يناير 2016، بعد نحو ثمانية أشهر من الاعتقال، عن الوزير الأشول القيادي في حزب الإصلاح وأربعة قياديين آخرين "علي الحدمة ومحمد العديل وعبد الله السماوي وحميد القعادي"، ضمن اتفاق رعاه المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إطار إجراءات بناء الثقة وحسن النوايا بين الأطراف اليمنية حينها قبيل مشاورات الكويت، التي انطلقت في أبريل وفشلت في السادس من أغسطس، بعد نحو أربعة أشهر من التفاوض، في الوصول إلى اتفاق سلام.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.