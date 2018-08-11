الداخلية الأردنية تكشف ملابسات الانفجار الذي استهدف قوة أمنية أمس

وقالت الداخلية، في بيان لها، "على إثر حادثة الانفجار التي وقعت مساء أمس لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص، قامت الفرق الأمنية المختصة بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، وخلصت بتحقيقها إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، بدائية الصنع".
#عبوة_ناسفة بدائية الصنع سبب الانفجار بدورية #الدرك والامن بـ #الفحيصhttps://t.co/ShKUp7rftH#بترا #الاردن #عمان— Jordan News Agency (@Petranews) August 11, 2018
وأضاف البيان "التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها للقيام بواجبها الاعتيادي كنقطة غلق في الطوق الخارجي لموقع مهرجان الفحيص، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة، وإصابة 6 من أفراد الدورية، 4 من قوات الدرك، واثنان من قوة الأمن العام".
وتابع البيان "هذا العمل الجبان لن يزيد الأجهزة الأمنية إلا عزما وإصرارا على أداء واجبها المقدس في الحفاظ على أعراض وأموال وأرواح المواطنين".
#عاجل وفاة دركي وإصابة ستة افراد من مرتبات الدرك والامن العام بانفجار مركبةhttps://t.co/unviFYNin1#بترا #الفحيص— Jordan News Agency (@Petranews) August 10, 2018
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، أمس، مقتل أحد أفراد قوات الدرك، وإصابة 6 آخرين، في انفجار مركبة.
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