العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن الجيش والشرطة في مصر

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، 11 أغسطس/أب، أمرا ملكيا عاجلا، بشأن شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أصدر الملك سلمان أمره الكريم باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة".

© REUTERS / HANDOUT هدية الملك سلمان لأسر شهداء الجيش والشرطة في مصر (فيديو)

وقالت الوكالة الرسمية، إن "وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رفع جزيل الشكر، وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، على هذه الاستضافة التي تجدد التأكيد على الرعاية التي يوليها لإخوانه، وأبنائه من مختلف الشعوب العربية والإسلامية، وتقدير الأعمال التي يقومون بها للدفاع عن أمن واستقرار أوطانهم، ومن ذلك ما يقوم به أفراد رجال الجيش والشرطة المصريين من أعمال ومهام لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وأضاف: "هذه المكرمة من العاهل السعودي تضاف إلى مكارمه السابقة، التي ما فتئت تتواصل لتمكين الآلاف من أبناء الشعوب العربية والإسلامية من أداء هذه العبادة العظيمة، وتؤكد في ذات الوقت حرصه المستمر على التواصل مع المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة، مشيراً إلى أن برنامج الاستضافة هو أحد الوسائل المهمة في تحقيق هذا التواصل النوعي".

ورفع الوزير المشرف العام على البرنامج في ختام تصريحه "شكره وتقديره للعاهل السعودي، وولي عهده، على عنايتهم ورعايتهم لكل ما يهم أمر المسلمين، ويقوي شوكتهم، ويسهم في اجتماع كلمتهم، واتحاد صفهم، والسعي الدائم للوقوف مع قضاياهم المصيرية بما يعزز روح الأخوة الإسلامية، ويؤكد على الترابط الوثيق بين المسلمين".



