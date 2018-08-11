العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن الجيش والشرطة في مصر

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أصدر الملك سلمان أمره الكريم باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة".
وأضاف: "هذه المكرمة من العاهل السعودي تضاف إلى مكارمه السابقة، التي ما فتئت تتواصل لتمكين الآلاف من أبناء الشعوب العربية والإسلامية من أداء هذه العبادة العظيمة، وتؤكد في ذات الوقت حرصه المستمر على التواصل مع المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة، مشيراً إلى أن برنامج الاستضافة هو أحد الوسائل المهمة في تحقيق هذا التواصل النوعي".
ورفع الوزير المشرف العام على البرنامج في ختام تصريحه "شكره وتقديره للعاهل السعودي، وولي عهده، على عنايتهم ورعايتهم لكل ما يهم أمر المسلمين، ويقوي شوكتهم، ويسهم في اجتماع كلمتهم، واتحاد صفهم، والسعي الدائم للوقوف مع قضاياهم المصيرية بما يعزز روح الأخوة الإسلامية، ويؤكد على الترابط الوثيق بين المسلمين".
خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين. https://t.co/nnU9W2iUV2#العالم_في_قلب_المملكة#حج1439هـ#hajj2018#واس pic.twitter.com/kk5heAtFzE— واس (@spagov) August 11, 2018
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