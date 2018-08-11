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    تركي المالكي

    "التحالف العربي": البدء بإجراءات تسليم "الأسرى الحوثيين" الأطفال إلى الحكومة اليمنية

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
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    أعلن التحالف العسكري العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة أنصار الله في اليمن، بدء إجراءات إعادة الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الجماعة إلى بلادهم، وذلك من خلال تسليمهم إلى الحكومة اليمنية.

    ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية، عن الناطق باسم "التحالف العربي"، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إنه "تم تسليم سبعة أطفال من بين 86 طفلا إلى الحكومة اليمنية، وذلك بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

    واتهم العقيد تركي المالكي، ما أسماها "الميليشيات الحوثية"، بتجنيد الأطفال اليمنيين، والزج بهم في المعارك الدائرة في هذا البلد، منذ العام 2015.

    وفي يوليو/ تموز الماضي، قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "أكثر من 100 طفل فقدوا أرواحهم في أرض المعركة، بعد أن جندهم المتمردون الحوثيون"، مؤكداً أن التحالف يملك بيانات موثوقة تؤكد تجنيد أطفال في سن الثامنة. وحمل المتحدث العسكري، "ميليشيات الحوثي الإيرانية المسؤولية عن تجنيد الأطفال اليمنيين والزج بهم في أرض المعركة، حيث فقد العشرات منهم أرواحهم خلال المعارك في صفوف المتمردين".

    ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة أنصار الله (الحوثيون) على السلطة والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

    وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

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