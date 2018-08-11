أول تعليق من السعودية على تفجير دورية أمنية في الأردن

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا تدين وتستنكر تفجير دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في العاصمة الأردنية عمان.

وجاء في البيان أن المملكة "تقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ضد الإرهاب والتطرف".

وكشفت الداخلية الأردنية، أنه وفقا لكافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، خلصت التحقيقات إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، بدائية الصنع.

​وكانت السلطات في الأردن قد أعلنت، أمس، مقتل أحد أفراد قوات الدرك، وإصابة 6 آخرين، في انفجار مركبة.