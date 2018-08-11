إحباط محاولة استهداف كنيسة قرب القاهرة... والصحة: سقوط قتيل واحد

أعلن التليفزيون المصري، اليوم السبت 12 أغسطس/آب، أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لاستهداف كنيسة العذراء قرب القاهرة.

ولم يذكر التلفزيون المصري أي تفاصيل أخرى عن طبيعة التفجير ومنفذيه.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن حادث التفجير الذي وقع عند خط أنابيب البترول بمدينة مسطرد بالقاهرة، أسفر عن وفاة شخص واحد.

وأوضح الأنصاري، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت ١١ أغسطس/ آب ٢٠١٨، أن التفجير لم يسفر عن أي إصابات باستثناء حالة الوفاة الوحيدة، نافيا التوصل إلى هوية القتيل، حيث تتولى الشرطة ذلك حاليا.

من جهته، قال القمص عبد المسيح بسيط، راعي كنيسة العذراء بمسطرد، إن أجهزة الأمن أحبطت هجوما إرهابيا على بعد 30 متر من الكنيسة.

وأضاف رعي الكنيسة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "أحد الإرهابيين حاول تفجير نفسه بالقرب من منطقة تجمع زائري الكنيسة، غير أنه بفضل يقظة رجال الأمن، انفجر الإرهابي قبل أن يصل إلى مكان الزائرين بحوالي 15 مترا، ولم يصب أي أحد على الإطلاق غيره.