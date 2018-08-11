بالفيديو... الزبيدي يطالب بمبادرة خليجية جديدة... ويهدد

دعا رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، إلى فتح صفحة جديدة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤجلا فكرة الانفصال.

وقال الزبيدي في مقابلة مع قناة "أبوظبي" الرسمية: "يمكن أن نضع أيدينا بيد الرئيس هادي بوجود وضمان التحالف العربي"، نافيا "وجود حسنة واحدة للحكومة اليمنية".

ونفى الزبيدي أن يكون المجلس الانتقالي يرغب في الانفصال في الوقت الحالي، زاعما أنه يهدف إلى منح الجنوبيين حق تقرير المصير في المستقبل.

ودعا إلى مبادرة خليجية جديدة مع أخذ الواقع على الأرض بعين الاعتبار عند تقديم أي مبادرة، مشددا على أن "أي إقصاء للمجلس (الانتقالي) لن يؤدي إلا إلى الفشل، وأنه بدون المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي سينهار كل شيء".

وشدد الزُبيدي على أنّ المجلس لن يسمح بتجاوزه في مفاوضات جنيف المقبلة في سبتمبر/أيلول القادم.

وهدد الزبيدي بالسيطرة على المحافظات الجنوبية والانتقال إلى الحديدة للسيطرة عليها وفرض قوته في حال تم تجاوز المجلس في مفاوضات جنيف المقبلة.

وقال: "لدينا خيارات كثيرة، ونحن نعرف خط السير إلى الحديدة، إذا تجاوزنا المبعوث الأممي وعندها سيأتون إليها".