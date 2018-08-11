نوري المالكي يؤكد وجود "تفاهم جدي" مع القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر

أعلن نوري المالكي، رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق، أنه يوجد "تفاهم جدي" مع الكثير من القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر، فيما دعا المرشحين الفائزين عن ائتلافه في الانتخابات إلى التواصل مع الجماهير وتقديم مقترحات قوانين تدعم الحاجة للخدمات.

وقال المكتب الإعلامي لائتلاف "دولة القانون" في بيان نشرته "السومرية نيوز"، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ترأس، اليوم، اجتماعا ضم أعضاء الائتلاف والمرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية".

© Sputnik . Nazek Mohammed العراق ينتظر المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات واستكمال مشاورات تشكيل الحكومة

وأوضح أنه "تم خلال اللقاء تدارس مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وما أفرزته نتائج الانتخابات سيما بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي".

كما أكد المالكي "أهمية تكاتف الجهود من أجل التوصل إلى برنامج عمل وطني قادر على النهوض بأعباء المرحلة، والاستجابة إلى التحديات التي تواجه البلد".

وأشار إلى "وجود تفاهم جدي مع الكثير من القوى الوطنية بهدف بلورة المواقف تمهيدا للانتقال إلى الخطوات الدستورية الأخرى المتعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني الذي يضم جميع القوى الوطنية، وعقد الجلسة الأولى لتسمية الرئاسات الثلاث".

ودعا المالكي، المجتمعين إلى "العمل الجاد والتمسك بالثوابت الوطنية والتواصل مع الجماهير وتقديم مقترحات القوانين التي تدعم حاجات العراقيين للخدمات"، مشددا أن "العراق وشعبه يستحقان العمل والتضحية من اجل التقدم والازدهار".