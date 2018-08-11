بعد البيان السعودي... قطر تدين "الجريمة الإرهابية"

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، 11 أغسطس/ أب، بيانا، أدانت فيه "الجريمة الإرهابية"، وذلك بعد ساعات من بيان مماثل لوزارة الخارجية السعودية.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد أعربت قطر، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة الانفجار التي استهدفت أمس دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص بالأردن، وأدت إلى مقتل دركي وإصابة 6 آخرين من أفراد الدورية.

© AP Photo / بعد تفجير "الفحيص"... قوات الأمن الأردنية تتحرك

وجددت الخارجية القطرية، في بيانها، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، مؤكدة تضامن دولة قطر التام مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني، ودعمها لأي إجراءات تتخذها لحفظ الأمن.

وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحية ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة الانفجار التي استهدفت أمس دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأدت إلى مقتل شرطي وإصابة 6 آخرين من أفراد الدورية. pic.twitter.com/9cSqlLUGzm — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 11, 2018

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أصدرت في وقت سابق اليوم، بيانا تدين وتستنكر تفجير دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في العاصمة الأردنية عمان. وجاء في البيان أن المملكة "تقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ضد الإرهاب والتطرف".

وكشفت وزارة الداخلية الأردنية، أسباب الانفجار الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام، أمس الجمعة وأسفر عن مقتل رقيب وإصابة 6 آخرين، بمنطقة الفحيص، فيما شنت الأجهزة الأمنية في الأردن، عملية دهم شرقي عمان، لتوقيف المشتبه في تورطهم بعملية تفجير سيارة الدرك بمنطقة الفحيص.