الناطق باسم العمليات المشتركة: معظم قتلى "داعش" في غارة "راوة" من العراقيين

كشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، العميد يحيى رسول عبد الله، أن غالبية عناصر تنظيم "داعش" الارهابي الذين قتلوا في غارة نفذها التحالف الدولي على قضاء "راوة"، غربي البلاد في السابع من الشهر الحالي، هم من العراقيين.

بغداد- سبوتنيك وقال رسول، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "معظم القتلى في غارة التحالف الدولي بقضاء راوة (التابع لمحافظة الأنبار كبرى المحافظات العراقية)، والتي استهدفت كهفا توجد فيه عناصر إرهابية في أحد الوديان بالمنطقة هم من العراقيين أو ما يطلق عليهم داخل التنظيم الإرهابي بالمحليين، والتحقيقات جارية لمعرفة جنسيات باقي القتلى".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye مقتل 10 من تنظيم "داعش" غرب الرمادي في العراق

وأضاف رسول أن "التحقيقات كشفت أيضا أن من بين القتلى قيادات بارزة في التنظيم الإرهابي ممن لهم اتصال بالخلايا النائمة للتنظيم داخل العراق".

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد أعلنت، في السابع من الشهر الحالي، العثور على 12 جثة لعناصر من تنظيم "داعش"، بعد غارة جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت كهفا يتواجد فيه عناصر إرهابية في أحد الوديان شمال غرب راوة التابع لمحافظة الأنبار كبرى محافظات العراق.

واستعادت القوات العراقية في نوفمبر/ نوفمبر من العام الماضي آخر معاقل "داعش" في مدينة راوة، غرب محافظة الأنبار، الحدودية مع سوريا.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد معارك طويلة وشرسة دامت نحو ثلاث سنوات، وتواصل القوات الأمنية ملاحقة عناصر التنظيم في أنحاء متفرقة من البلاد خاصة المناطق الصحراوية، التي لجأ إليها الإرهابيون بعد تحرير المدن والقرى.

ويساند التحالف الدولي بقيادة واشنطن عمليات القوات الأمنية العراقية ضد "داعش" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، بمشاركة نحو 77 عضوا من أنحاء العالم.