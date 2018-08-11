"أنصار الله" تعلن تدمير مدرعة إماراتية في تعز

القاهرة- سبوتنيك ونقلت مواقع إخبارية تابعة لجماعة "أنصار الله" عن مصدر عسكري، إن "أبطال الجيش واللجان الشعبية دمروا مدرعة إماراتية في جبهة الوازعية بصاروخ موجه ومصرع من كانوا على متنها".
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
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