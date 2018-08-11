باليتسي لـ"أنصار الله" يستهدف موقعا عسكريا في جيزان السعودية

© AP Photo / Uncredited قتلى وجرحى سودانيون في زحف على أحد مواقع "أنصار الله" في جيزان

القاهرة — سبوتنيك . ذكر مصدر عسكري من جماعة "أنصار الله" اليمنية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن الجماعة استهدفت بصاروخ موقعا عسكريا سعوديا غربي المملكة.

وذكر المصدر أن "مسلحي جماعة أنصار الله استهدفوا موقع مشعل العسكري السعودي في جيزان جنوب غربي السعودية بصاروخ زلزال 1".

ودارت أمس الجمعة مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسلحي "أنصار الله" في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "أن قوات الرئيس هادي نفذت بإسناد من قوات سودانية زحفا على مواقع يسيطر عليها مسلحو أنصار الله في تبة القناصين شرق جبل الدود الاستراتيجي في جيزان".

وأشار إلى أنه "تمكن مسلحو أنصار الله من كسر زحف قوات هادي المدعومة بوحدات سودانية، عقب مواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من المهاجمين بينهم سودانيون".