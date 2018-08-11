الإمارات تعلق على التفجير الإرهابي في الأردن

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، في الأردن، واستهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بمنطقة الفحيص، غرب العاصمة الأردنية عمان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، وقوف الإمارات إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مواجهة كل ما يطال أمنها واستقرارها، وفي الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف والعنف والإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

© AFP 2018 / Khalil Mazraawi أول تعليق من السعودية على تفجير دورية أمنية في الأردن

وشددت الوزارة على موقف الإمارات المبدئي والثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازي دولة الإمارات وصادق مواساتها لأسرة الشهيد ولحكومة وشعب الأردن، متمنية الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابي الآثم.

وكشفت وزارة الداخلية الأردنية، أنه وفقا لكافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، خلصت التحقيقات إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، بدائية الصنع.

​وكانت السلطات في الأردن قد أعلنت، أمس، مقتل أحد أفراد قوات الدرك، وإصابة 6 آخرين، في انفجار مركبة.