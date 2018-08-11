الإمارات تعلق على التفجير الإرهابي في الأردن

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، وقوف الإمارات إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مواجهة كل ما يطال أمنها واستقرارها، وفي الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف والعنف والإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازي دولة الإمارات وصادق مواساتها لأسرة الشهيد ولحكومة وشعب الأردن، متمنية الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابي الآثم.
وكشفت وزارة الداخلية الأردنية، أنه وفقا لكافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، خلصت التحقيقات إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، بدائية الصنع.
وكانت السلطات في الأردن قد أعلنت، أمس، مقتل أحد أفراد قوات الدرك، وإصابة 6 آخرين، في انفجار مركبة.
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