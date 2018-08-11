الجيش اليمني يحرر قرية المشابيح والجبال المحيطة بها من سيطرة "أنصار الله"

أحرزت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعومة بتحالف عسكري عربي ضد جماعة أنصار الله "الحوثين"، اليوم السبت، تقدما في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وحررت قرية المشابيح بعد معارك مع مسلحي الجماعة.