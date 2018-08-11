مصر تؤكد وقوفها مع الأردن ضد الإرهاب وتعزيها في "شهيد تفجير عمان"

أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي بعبوة ناسفة، زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة بحماية مهرجان فني سنوي، غرب العاصمة الأردنية عمان، ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الدورية وإصابة 6 آخرين.

وأعربت الوزارة في بيان رسمي، نشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن خالص التعازي للحكومة الأردنية وأسرة الشهيد، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، وأكدت على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة الأردنية الشقيق في مواجهة الإرهاب.

وشدد البيان على أن تلك الأعمال الإرهابية لن تثني مصر والأردن على الوقوف في مواجهة الإرهاب، وتؤكد الرؤية المصرية القائمة على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير التدريب والتمويل والملاذ الآمن لها.

يذكر أن السعودية والإمارات أدانتا الحادث التفجيري، الذي وقت أمس الجمعة في غرب العاصمة الأردنية عمان.

وكشفت وزارة الداخلية الأردنية، أنه وفقا لكافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، خلصت التحقيقات إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، بدائية الصنع.

​وكانت السلطات في الأردن قد أعلنت، أمس، مقتل أحد أفراد قوات الدرك، وإصابة 6 آخرين، في انفجار مركبة.