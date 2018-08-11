اشتباكات مسلحة وقذائف صاروخية بين "فتح" و"أنصار الله" في لبنان

شهد الوضع الأمني في مخيم "المية ومية" جنوبي لبنان، بعد ظهر اليوم السبت، تدهورا أمنيا مفاجئا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين حركتي "فتح" و"أنصار الله".