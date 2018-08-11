الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا لـ"أنصار الله" باتجاه جيزان

دبي — سبوتنيك. تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي اليوم السبت 11 آب/ أغسطس من اعتراض صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، باتجاه مدينة جيزان، جنوبي غربي المملكة.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية أن "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جيزان".

© AP Photo / French Army أنصار الله تعلن استهداف معسكر سعودي في عسير بصاروخ باليستي

وكان جماعة "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها هاجمت موقع مشعل العسكري في جيزان بصاروخ باليستي من نوع زلزال 1.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.