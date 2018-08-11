السعودية تحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

يذكر أن 4 دول إسلامية، أعلنت أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيوافق يوم الأربعاء، 22 أغسطس، وهي ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي والمجلس الإسلامي في سنغافورة، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
المحكمة العليا: غداً الأحد غرة شهر ذي الحجةhttps://t.co/OgMvvEugYL#عـاجـل pic.twitter.com/uflzvQQnPJ— صحيفة عاجل (@ajlnews) August 11, 2018
وأوضحت إندونيسيا، أنها تحرت الهلال من 92 موقعا، وجميعها لم تتحرى الهلال.
وكانت المحكمة العليا، دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ، مساء اليوم السبت، وطلبت كل من يرى الهلال إبلاغ أقرب محكمة إليه.
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