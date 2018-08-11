السعودية تحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، أن غدا الأحد، غرة شهر ذي الحجة، وأن الثلاثاء الموافق 21 أغسطس/آب هو أول أيام عيد الأضحى.

يذكر أن 4 دول إسلامية، أعلنت أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيوافق يوم الأربعاء، 22 أغسطس، وهي ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي والمجلس الإسلامي في سنغافورة، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

وأوضحت إندونيسيا، أنها تحرت الهلال من 92 موقعا، وجميعها لم تتحرى الهلال.

وكانت المحكمة العليا، دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ، مساء اليوم السبت، وطلبت كل من يرى الهلال إبلاغ أقرب محكمة إليه.