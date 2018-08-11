بالفيديو.. قتيل و16 إصابة وانهيار مبنى بالكامل خلال مداهمة بالسلط الأردنية

© RIA Novosti . Oleg Lastochkin الإمارات تعلق على التفجير الإرهابي في الأردن

قتل أحد مرتبات الأجهزة الأمنية في منطقة نقب الدبور شمالي مدينة السلط الأردنية خلال مداهمة أمنية، مساء اليوم السبت، لضبط المتورطين في تفجير الفحيص

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية إصابة 16 شخصا آخرين بعد وقوع تفجير داخل مبنى خلال المداهمة وتم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي. وفق ما أفادت به مصادر أمنية أردنية للصحيفة.

وقالت المصادر إن "الأجهزة الأمنية كانت تلاحق مطلوبين تحصنوا داخل عمارة في المنطقة، قبل أن يحدث تبادل إطلاق نار بين الجانبين".

وأدت المداهمة الأمنية لحدوث أزمة سير خانقة في المنطقة المحيطة وسط تواجد أمني كثيف يطوق المنطقة. وأظهر مقطع فيديو انهيار مبنى بالكامل فوق رؤوس من كان فيه خلال تلك المداهمة في مدينة السلط.