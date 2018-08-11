قتلى من السودان في مواجهات مع "أنصار الله" اليمنية على أراض سعودية

نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله"(الحوثيين) هجوما على قوات يمنية تتبع للرئيس عبدربه منصور هادي وقوات سودانية عاملة ضمن قوات التحالف، في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" إن "مسلحي الجماعة اقتحموا اليوم مواقع تتمركز فيها قوات الرئيس هادي وقوات سودانية شرق جبل الدود الاستراتيجي في جيزان".

© AP Photo / Hani Mohammed من بينهم سودانيين... قتلى وجرحى بهجوم وقنص لـ"أنصار الله"

وأشارت إلى سيطرة مسلحي "أنصار الله" على مواقع شرق جبل الدود خلال عملية الاقتحام، وأن قتلى وجرحى سقطوا بينهم عسكريون سودانيون.

وتأتي العملية عقب إعلان الجماعة إطلاق صاروخ باليستي من نوع "بدر 1" على معسكر مستحدث للجيش السعودي في جيزان، دون تفاصيل.

في سياق آخر، ذكرت "المسيرة" أن مسلحي "أنصار الله" استهدفوا بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال 1" "مداه 3 كيلو مترات" تجمعا للجيش السعودي في مركز نعشاو العسكري في جيزان.

يشار الى أن جماعة "أنصار الله" تشن هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.