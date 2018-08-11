الأردن يكشف تفاصيل عملية أمنية وسط البلاد

قتل عنصر أمني وأصيب آخرون، كما ألقي القبض على مشتبه بهم، مساء اليوم السبت، خلال مداهمة أمنية بمنطقة السلط بوسط الأردن استهدفت متورطين في تفجير وقع شمال البلاد في وقت سابق من اليوم.

عمان — سبوتنيك. وقالت الناطقة الإعلامية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في بيان، إن "الأجهزة الأمنيّة المختصة نفذت مداهمة في موقع خلية إرهابية بعد الاشتباه بتورطها في حادثة الفحيص الإرهابية، حيث تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في هذه العملية".

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI بالفيديو.. قتيل و16 إصابة وانهيار مبنى بالكامل خلال مداهمة بالسلط الأردنية

وأشارت غنيمات إلى "رفض المشتبه بهم تسليم أنفسهم"، مضيفة أنهم "بادروا بإطلاق نار كثيف تجاه القوة الأمنية المشتركة، وقاموا بتفجير المبنى الذي يتحصنون به، والذي كانوا قد قاموا بتفخيخه في وقت سابق، مما أدى إلى انهيار أجزاء منه خلال عملية المداهمة، ونجم عن الاشتباك استشهاد أحد أفراد القوة الأمنية، وإصابة عدد منهم، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين".

وأوضحت أن "القوة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء الخلية وما تزال العملية مستمرة".