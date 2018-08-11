قتيلان من الأمن في عملية ضد إرهابيين بوسط الأردن

ارتفعت حصيلة قتلى الأمن الأردني في مداهمة أمنية، مساء اليوم السبت، في مدينة السلط وسط البلاد إلى قتيلين.

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية إن اثنين من مرتبات الأجهزة الأمنية قتلا وأصيب 16 شخصا آخرون خلال مداهمة أمنية، في منطقة نقب الدبور شمالي مدينة السلط لضبط المتورطين في تفجير الفحيص، ونجمت الإصابات بعد وقوع تفجير داخل مبنى خلال المداهمة وتم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي، وفق ما أفادت مصادر أمنية للصحيفة.

© REUTERS / Muhammad Hamed الأردن يكشف تفاصيل عملية أمنية وسط البلاد

إلى ذلك قالت الناطقة الإعلامية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في بيان، إن "الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة في موقع خلية إرهابية بعد الاشتباه بتورطها في حادثة الفحيص الإرهابية، حيث تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في هذه العملية".

وأشارت غنيمات إلى "رفض المشتبه بهم تسليم أنفسهم"، مضيفة أنهم "بادروا بإطلاق نار كثيف تجاه القوة الأمنية المشتركة، وقاموا بتفجير المبنى الذي يتحصنون به، والذي كانوا قد قاموا بتفخيخه في وقت سابق، مما أدى إلى انهيار أجزاء منه خلال عملية المداهمة، ونجم عن الاشتباك استشهاد أحد أفراد القوة الأمنية، وإصابة عدد منهم، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين".

وأوضحت أن "القوة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء الخلية وما تزال العملية مستمرة".