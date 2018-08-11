العراق يدين "تفجير الفحيص" الإرهابي في الأردن

دانت ‏وزارة الخارجية العراقية العملية الإرهابية، ‏التي استهدفت، أمس الجمعة 10 أغسطس/آب، قوات الدرك ‏والأمن العام في مدينة الفحيص الأردنية.

وقالت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم السبت 11 أغسطس/آب: "تؤكد الوزارة وقوف العراق حكومة وشعبا مع ‏الأردن ودعمه في مواجهة الجماعات الإرهابية".

© AP Photo / بعد تفجير "الفحيص"... قوات الأمن الأردنية تتحرك

وتابع:"يجدد العراق الدعوة لجميع دول العالم لضرورة التكاتف والتعاون لمواجهة خطر الإرهاب وتجفيف منابعه ومواجهة الفكر المتطرف".

وأضاف:"تعرب الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى ضحايا العملية وللحكومة وشعب الأردن".

وقالت وزارة الداخلية الأردنية، إن الانفجار، استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام، أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل رقيب وإصابة 6 آخرين، بمنطقة الفحيص، فيما شنت الأجهزة الأمنية في الأردن، عملية دهم شرقي عمان، لتوقيف المشتبه في تورطهم بعملية تفجير سيارة الدرك بمنطقة الفحيص.