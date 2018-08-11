الجيش الروسي: تدمير طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة عسكرية في سوريا

قال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي تسيغانكوف، مساء اليوم السبت 11 أغسطس/آب، إن الدفاعات الجوية بالقاعدة الجوية الروسية في حميميم في سوريا دمرت طائرة أطلقتها جماعات إرهابية تجاهها.

© Sputnik . Maksim Blinov الدفاع الروسية تكشف عن أرقام عمليات تطهير سوريا من الألغام والمتفجرات

موسكو — سبوتنيك . وقال تسيغانكوف في إيجاز يومي: "في أغسطس/آب، رصدت الدفاعات الجوية بقاعدة حميميم الجوية طائرة دون طيار جرى إطلاقها من المناطق، التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأشار تسيغانكوف إلى أن الهدف جرى تدميره على مسافة آمنة بعيدا عن القاعدة.

وأكد تسيغانكوف أن الحادث لم يخلف "أضرار بشرية ولا مادية، ولم يؤثر على سير العمل بالقاعدة".