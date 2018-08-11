ارتفاع عدد قتلى قوات الأمن الأردنية إلى 4 خلال مداهمة بوسط البلاد

ارتفع عدد القتلى في صفوف القوات الأمنية الأردنية إلى 4 خلال مداهمة في مدينة السلط وسط البلاد.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الأردن يكشف تفاصيل عملية أمنية وسط البلاد

عمان — سبوتنيك . قالت الحكومة الأردنية، مساء اليوم السبت، إن 4 من عناصرها الأمنية قتلوا خلال مداهمة أمنية بحثا عن متورطين في تفجير استهدف قوات الأمن في وقت سابق من اليوم.

وأعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، عن "ارتفاع عدد شهداء عملية المداهمة في السلط إلى ثلاثة شهداء".

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الأجهزة الأمنية المختصة نفّذت مداهمة في موقع خلية إرهابية بعد الاشتباه بتورّطها في حادثة الفحيص الإرهابية، حيث تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في هذه العملية.

وأوضحت أن القوة الأمنيّة تمكنت من إلقاء القبض على 3 من أعضاء الخلية وما تزال العملية مستمرة.

يشار إلى أن المداهمة تمت بناء على بيانات ومعلومات بعد عمليات استخبارية حثيثة ودقيقة من الأجهزة الأمنية. بحسب ما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية.

ودعت غنيمات، المواطنين إلى عدم نشر أسماء المصابين في العملية الأمنية الجارية في السلط، حرصا على إتمامها وعدم إعاقة العمل. كما طالبت غنيمات، بعدم تداول الفيديوهات لضرر ذلك على مجريات العملية الأمنية.