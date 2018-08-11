قوات هادي تكبد "أنصار الله" خسائر شرق تعز

تجددت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم السبت.

القاهرة —سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" "أن مواجهات عنيفة شهدها محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز، إثر هجوم لمسلحي أنصار الله على مواقع عسكرية للجيش"، مؤكدا "إفشال الجيش هجوم الحوثيين المسنود بغطاء مدفعي وتكبيدهم خسائر".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH قتلى من السودان في مواجهات مع "أنصار الله" اليمنية على أرض سعودية

وأشار المصدر إلى أن "المواجهات تزامنت مع تجدد الاشتباكات وتبادل القصف بين قوات اللواء 22 ميكا ومسلحي كتائب أبو العباس السلفي في أنحاء بمدينة تعز".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده منذ مارس/آذار 2015.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.