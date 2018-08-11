الحكومة اليمنية تدعو لنقل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من صنعاء

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية، أكدت وزارة حقوق الإنسان، اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد منع "الحوثيين" موظفي مكتب المفوضية من دخول صنعاء ومزاولة عملهم".
وأضافت الوزارة: "لا يمكن للمنظمات القيام بعملها هناك، حيث نلاحظ منذ بدء الانقلاب أنه لم يستطع المكتب زيارة المعتقلين والمختفين قسرا وبالتحديد كبار السن منهم، ولم يستطع الضغط على الحوثيين لإيقاف التعذيب داخل معتقلاتهم ومنع استخدام الأطفال في المواجهات المسلحة، وكان أحد أسباب ذلك أن المكتب يباشر أعماله من مناطق سيطرتهم".
وتابعت: "نقل مكتب المفوضية إلى العاصمة المؤقتة عدن سيمنح العاملين فرصة المراقبة والرصد بسلالة وبدون قيود، وسيحد بدوره من انتهاكات الحوثيين، بالإضافة إلى الرصد بشكل أفضل".
وأبدت الوزارة استعدادها "التنسيق مع كافة أجهزة الحكومة الشرعية لتوفير بيئة آمنة لهم، وتسهيل مهام وأعمال تلك المنظمات بما يكفل نجاحها وتميزها من أجل تحقيق أهدافها".
وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
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