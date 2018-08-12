الأردن...الأمن يضبط 5 إرهابيين في "السلط"

أعلنت الناطقة الإعلامية باسم الحكومة الأردنية وزيرة الإعلام جمانة الغنيمات، عن ارتفاع عدد الإرهابيين الواقعين في قبضة الأمن الأردني إلى خمسة، جراء عملية المداهمة في مدينة السلط الأردنية، التي أسفرت أيضا عن إنقاذ أحد رجال الأمن.

عمان — سبوتنيك. ووفق تصريحات صحفية صادرة عن الغنيمات حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منها اليوم الأحد 12 أغسطس / آب، فقد أسفرت المرحلة الثانية من عملية المداهمة في السلط، حتى اللحظة عن إنقاذ احد مرتبات الأجهزة الأمنية وهو على قيد الحياة وحالته حرجه".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الأردن يكشف تفاصيل عملية أمنية وسط البلاد

وأضافت: "من ناحية أخرى ارتفع عدد الإرهابيين الذين وقعوا في قبضة الأمن إلى خمسة إرهابيين حيث كانت الأجهزة ألقت القبض على ثلاثة منهم في بداية العملية".

ولا تزال العملية مستمرة حتى الآن.

وقالت جمانة غنيمات إن الأجهزة الأمنية المختصة نفّذت مداهمة في موقع خلية إرهابية بعد الاشتباه بتورطها في حادثة الفحيص الإرهابية، حيث تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في هذه العملية.

يشار إلى أن المداهمة تمت بناء على بيانات ومعلومات بعد عمليات استخبارية حثيثة ودقيقة من الأجهزة الأمنية. بحسب ما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية.