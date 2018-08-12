نبأ سار للسعوديين بمناسبة عيد الأضحى

وقالت الوزارة على "تويتر": ‏‫"بناء على ما ورد في لائحة الإجازات، المادة الرابعة، فقرة (ج)، التي تنص على أن عطلة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه، فإن عطلة عيد الأضحى لعام 1439 هـ تبدأ بنهاية دوام الأربعاء 4 ذي الحجة، الموافق 15 أغسطس، وستكون بداية الدوام بعد الإجازة يوم الاثنين 16 ذي الحجة، الموافق 27 أغسطس 2018م".

بناءً على ما ورد في المادة الرابعة فقرة "ج" من لائحة الإجازات؛ فإن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٣٩هـ ستبدأ بنهاية دوام الأربعاء الموافق ٤ ذو الحجة، وستكون بداية الدوام بعد الإجازة يوم الإثنين الموافق ١٦ ذو الحجة — وزارة الخدمة المدنية (@SaudiMOCS) August 11, 2018

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن، اليوم الأحد، غرة شهر ذي الحجة، وأن الثلاثاء الموافق 21 أغسطس/آب هو أول أيام عيد الأضحى.