الشرطة الأردنية تنتشل جثث ثلاثة متشددين وتضبط أسلحة آلية خلال عملية "مستمرة"

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أن قوات الأمن عثرت على جثث 3 مسلحين، خلال عمليات المداهمة التي تجريها القوات، على خلفية الهجوم على دورية أمنية الجمعة الماضية.

عمان-سبوتنيك وقالت غنيمات، في تصريحات صحفية اليوم الأحد 12 أغسطس/ آب، "أثمرت عمليات البحث والتفتيش عن انتشال 3 جثث لإرهابيين من قبل الأجهزة الأمنية المختصة في موقع السلط"، مضيفة أنه "تم ضبط أسلحة أوتوماتيكية ولا تزال العملية مستمرة".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الأردن يكشف تفاصيل عملية أمنية وسط البلاد

وخلال عملية المداهمة التي بدأتها القوات الأردنية أمس السبت، لموقع خلية إرهابية مشتبه في تورطها بتنفيذ الهجوم على الدورية الأمنية، ألقت القوات القبض على 5 مسلحين، وقتلت ثلاثة من رجال الأمن.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، أول من أمس الجمعة، مقتل أحد أفراد قوات الدرك، وإصابة 6 آخرين، في انفجار مركبة.