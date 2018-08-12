تسجيل
11:43 12 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

    رئيس وزراء إثيوبيا يحذر من "تقارير مزيفة" تسمم العلاقات مع دولة عربية

    © REUTERS / Tiksa Negeri
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حذر رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، مما وصفها بـ"التقارير المزيفة"، التي تساهم في تسمم العلاقات مع دولة عربية.

    ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبيي تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تحدث فيها عن أن "أنباء مزيفة تؤجج الأزمات مع الجارة الصومال"، وطالب بضرورة تحري الدقة من حيث الأنباء المتداولة.

    قوات أمن إثيوبية
    © AP Photo / Karel Prinsloo
    توترات وتحركات عسكرية للقوات والدبابات على حدود دولة عربية
    وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال زيارته إلى بطريرك كنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية، الأب مكاريوس، مساء أمس السبت.

    وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي: "رئيس الوزراء تحدث خلال اللقاء وعقبه مع الصحفيين، بأن الوضع في الصومال تحت السيطرة، وسيتم حل كل الأمور من خلال المشاورات السلمية".

    وتابع "لكن حث آبي أحمد الشارع على مواصلة حياته اليومية، دون أن يلتفت أو تشغله تلك الأكاذيب والتقارير والقصص المزيفة والملفقة".

    وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعرب عن أسفه في وقت سابق، ما وصفه بـ"أعمال العنف وتدمير الممتلكات في جيغيجا ودير داوا"، وأعرب كذلك عن تعازيه في الخسائر المأساوية في الأرواح، وطالب بضرورة وضعه حد لـ"هذه المآسي ودورة العنف".

    يذكر أن موقع "أديس ستاندرد" الإثيوبي، أعلن في وقت سابق تقييد الإنترنت والنقل في تلك المناطق، التي ساد فيها التوتر.

    وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن وزارة الدفاع الإثيوبية قوله: "لم يتوقف العنف، رغم محاولات الجيش وقوات الأمن استعادة الهدوء، من ثم تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر، ولن تظل قوات الدفاع صامتة في مواجهة الاضطرابات والفوضى، وستتخذ التدابير اللازمة، وفقا لالتزاماتها الدستورية".

    وكانت أعمال شغب ونهب واعتداءات، قد وقعت الأسبوع الماضي في تلك المنطقة التي يسكنها صوماليون شرق إثيوبيا، في حين نصحت السفارة الأمريكية في أديس أبابا رعاياها بتفادي التوجه إلى المنطقة.

    انظر أيضا:

    أعمال شغب ونهب في المنطقة الصومالية شرق إثيوبيا
    بعد ضجة كبرى... بيان عاجل من إثيوبيا بشأن "الإمارات ضيعت الإسلام"
    عقب إثيوبيا... إريتريا تقيم علاقات دبلوماسية مع الصومال
    نائب الرئيس الأمريكي يجتمع مع رئيس وزراء إثيوبيا
    بعد إنهاء الحرب مع إثيوبيا... "اتفاق تاريخي" لإريتريا مع إحدى الدول العربية
    مئات يحتجون في إثيوبيا على مقتل مدير مشروع "سد النهضة"
    الإمارات ترحب بالتقارب بين زعيمي إثيوبيا وإريتريا
    إثيوبيا تعين أول سفير لها في إريتريا بعد 20 عاما من العداء
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إثيوبيا, أخبار الصومال, الحكومة الإثيوبية, إثيوبيا, الصومال
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوارق تستعد لإجلاء الناس من جزيرة تراواغان، لومبوك، إندونيسيا 6 أغسطس/ آب 2018
    من هروب الأوروبيين من حر الصيف إلى الاحتفال بيوم الأسد في أغسطس - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك