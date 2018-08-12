رئيس وزراء إثيوبيا يحذر من "تقارير مزيفة" تسمم العلاقات مع دولة عربية

حذر رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، مما وصفها بـ"التقارير المزيفة"، التي تساهم في تسمم العلاقات مع دولة عربية.

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبيي تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تحدث فيها عن أن "أنباء مزيفة تؤجج الأزمات مع الجارة الصومال"، وطالب بضرورة تحري الدقة من حيث الأنباء المتداولة.

© AP Photo / Karel Prinsloo توترات وتحركات عسكرية للقوات والدبابات على حدود دولة عربية

وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال زيارته إلى بطريرك كنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية، الأب مكاريوس، مساء أمس السبت.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي: "رئيس الوزراء تحدث خلال اللقاء وعقبه مع الصحفيين، بأن الوضع في الصومال تحت السيطرة، وسيتم حل كل الأمور من خلال المشاورات السلمية".

وتابع "لكن حث آبي أحمد الشارع على مواصلة حياته اليومية، دون أن يلتفت أو تشغله تلك الأكاذيب والتقارير والقصص المزيفة والملفقة".

Commenting on the recent clashes in Ethio-Somali Region, PM Abiy said the situation is under control & will be resolved through peaceful consultations. He urged the public to go about their daily lives without being distracted by falsehoods & fabricated stories. #Ethiopia pic.twitter.com/OtCJgVpJou — Fitsum Arega (@fitsumaregaa) August 11, 2018

​

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعرب عن أسفه في وقت سابق، ما وصفه بـ"أعمال العنف وتدمير الممتلكات في جيغيجا ودير داوا"، وأعرب كذلك عن تعازيه في الخسائر المأساوية في الأرواح، وطالب بضرورة وضعه حد لـ"هذه المآسي ودورة العنف".

يذكر أن موقع "أديس ستاندرد" الإثيوبي، أعلن في وقت سابق تقييد الإنترنت والنقل في تلك المناطق، التي ساد فيها التوتر.

HE PM Abiy Ahmed deplores the violence and destruction of property in Jigjiga and Dire Dawa. He expresses his condolences for the tragic loss of lives both in Dire Dawa and Jigjiga. These tragedies and cycle of violence must end. #Ethiopia. — Fitsum Arega (@fitsumaregaa) August 6, 2018

​

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن وزارة الدفاع الإثيوبية قوله: "لم يتوقف العنف، رغم محاولات الجيش وقوات الأمن استعادة الهدوء، من ثم تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر، ولن تظل قوات الدفاع صامتة في مواجهة الاضطرابات والفوضى، وستتخذ التدابير اللازمة، وفقا لالتزاماتها الدستورية".

وكانت أعمال شغب ونهب واعتداءات، قد وقعت الأسبوع الماضي في تلك المنطقة التي يسكنها صوماليون شرق إثيوبيا، في حين نصحت السفارة الأمريكية في أديس أبابا رعاياها بتفادي التوجه إلى المنطقة.