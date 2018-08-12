مقتل 12 مسلحا في مداهمات لقوات الأمن المصرية بالعريش

قتل 12 مسلحا في مدينة العريش بمحافظة سيناء شمال مصر، اليوم الأحد، وذلك خلال مادهمة شنتها قوات الأمن المصرية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن قوات الأمن داهمت قطعة أرض محاطة بسور في منطقة الملالحة بمدينة العريش بعد ورود معلومات تفيد بقيام مجموعة من العناصر الإرهابية باتخاذها وكرا لهم.

© AFP 2018 / Ramzi Haidar مصر تؤكد وقوفها مع الأردن ضد الإرهاب وتعزيها في "شهيد تفجير عمان"

وتابعت:

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية واستهداف تلك العناصر، فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قبلهم حيث تم التعامل معهم مما أسفر عن مقتل 12 عنصرا جاري تحديدهم وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وبندقية خرطوش وكمية من الذخيرة و2 عبوة ناسفة مُعدة للتفجير.

وشهدت مناطق شمال سيناء نشاطا متزايدا للجماعات المتطرفة منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وأطلقت القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الأمن، مطلع العام الجاري، عملية واسعة النطاق للقضاء على الجماعات الإرهابية في سيناء.