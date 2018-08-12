ولي عهد أبو ظبي: العلم والكوادر الوطنية ركيزتان أساسيتان لتقدم الإمارات

قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الإمارات العربية المتحدة تعتمد على العلم وعلى الكوادر الوطنية النوعية كركيزتين أساسيتين لتحقيق التقدم والوصول إلى ما تصبو إليه.

دبي — سبوتنيك. وذكر، خلال حضوره حلقة شبابية في أبوظبي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد، أن "الإمارات في سباق مع العالم لا يتوقف".

© AFP 2018 / MARTY MELVILLE العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي

وأضاف "لكننا نستطيع تحقيق التقدم من خلال استثمارنا في ركيزتين أساسيتين هما العلم والكوادر الوطنية النوعية المتميزة التي ستقود البلاد خلال المراحل المقبلة وهما خيار الدولة الاستراتيجي ورهانها لتحقيق ما تصبو إليه من مستويات عالمية".

وأطلق ولي عهد أبوظبي خلال المناسبة "المبادرة العالمية لشباب الإمارات" التي تشرف على تنفيذها "المؤسسة الاتحادية للشباب"، وأكد أن الشباب هم عماد التقدم والتنمية في أي مجتمع من المجتمعات، وأن الأمم الناهضة هي التي تستثمر في الشباب وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم وتوظيف قدراتهم بالشكل الأمثل لأنهم ثروة الأوطان الأغلى والمورد الذي لا ينضب أبدا والمحرك الأساسي لعجلة التطوير والبناء والتقدم في أي بلد.

وتتضمن برامج المبادرة تدريب شباب الإمارات في كبرى الشركات العالمية لاكتساب الخبرة وإعداد جيل مطلع على أهم القطاعات عالميا، إلى جانب عقد ملتقيات لشباب الإمارات حول العالم للاطلاع على التوجهات العالمية وأفضل الممارسات ودور الشباب في مجال تنافسية دولة الإمارات عالميا، إضافة إلى تنظيم برامج وفعاليات مشتركة مع شباب العالم للتبادل الثقافي والعلمي والتعريف بالقيم والثقافة الإماراتية.