رسالة من الملك سلمان نقلت بـ6 لغات

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن تلك الرسالة "ترحيبية" بالحجاج، تزامنا مع انطلاق موسم الحج.
وقال الملك سلمان في رسالته: "نرحب، بحجاج بيت الله الحرام، الذين بدأوا في التوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، سائلا الله تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم لأداء الحج المبرور، الذي ليس جزاء إلا الجنة".
وكان الملك سلمان قد أصدر في وقت سابق، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، علاوة على قراره باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، لأداء فريضة الحج هذا العام.
"#واس" تنقل ترحيب #خادم_الحرمين_الشريفين بضيوف الرحمن خلال #حج1439هـ، باللغات: العربية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والفارسية، والأوردو.#العالم_في_قلب_المملكة #واس pic.twitter.com/u5y9IX9NRW— واس (@spagov) August 12, 2018
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