رسالة من الملك سلمان نقلت بـ6 لغات

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الأحد 12 أغسطس/ آب، ما وصفتها بـ"رسالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن تلك الرسالة "ترحيبية" بالحجاج، تزامنا مع انطلاق موسم الحج.

© REUTERS / JONATHAN ERNST الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا جديدا

وأوضحت أنها تنقل رسالة الملك سلمان بـ6 لغات، وهي "العربية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والفارسية، والأوردو".

وقال الملك سلمان في رسالته: "نرحب، بحجاج بيت الله الحرام، الذين بدأوا في التوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، سائلا الله تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم لأداء الحج المبرور، الذي ليس جزاء إلا الجنة".

وكان الملك سلمان قد أصدر في وقت سابق، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، علاوة على قراره باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، لأداء فريضة الحج هذا العام.