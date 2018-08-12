الأردن تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح قتلى القوى الأمنية

أعلن الديوان الملكي في الأردن، اليوم الأحد، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان منذ اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وجاء هذا القرار حدادا على أرواح قتلى القوى الأمنية الذين قضوا جراء العمل الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص، خلال المداهمة لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في مدينة السلط.

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI الأردن...الأمن يضبط 5 إرهابيين في "السلط"

قالت الحكومة الأردنية، أمس السبت، إن 4 من عناصرها الأمنية قتلوا خلال مداهمة أمنية بحثا عن متورطين في تفجير استهدف قوات الأمن في وقت سابق من اليوم.

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة في موقع خلية إرهابية بعد الاشتباه بتورّطها في حادثة الفحيص الإرهابية، حيث تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في هذه العملية.