السعودية تحذر المواطنين من "خطر مميت" وتصدر قرارا عاجلا

ونشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، بيانا، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أعلنت فيه عن استدعائها عدد كبير من السيارات من نوع "بورش كايين".
وأرجعت هذا القرار، إلى وجود "خلل تقني قاتل" في تلك السيارات، قد يعرض الركاب لخطر "مميت" حال وقوع أي حادث.
وقالت الوزارة: "تم استدعاء السيارات، لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان المقعد الخلفي الأوسط، مما يعرض الراكب لخطر الإصابة بشكل أكبر حال وقوع حادث".
وطالبت الوزارة المستخدمين بضرورة التواصل مع الشركة، وإعادة السيارة أو إجراء الشركة المصنعة الإصلاحات اللازمة، مجانا لكل العملاء، وإلا فسيتم تغريم الشركة وإجبارها على تزويد ملاك تلك السيارات بسيارات بديلة لتلك التي تعاني من الخلل.
"التجارة" تعلن عن #استدعاء 101 مركبة "بورش/كايين" موديلات: 2018-2019 ، لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان المقعد الخلفي الأوسط مما يُعرِّض الراكب لخطر الإصابة بشكل أكبر حال وقوع حادث pic.twitter.com/omWaSo0zAL— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
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