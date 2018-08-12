السعودية تحذر المواطنين من "خطر مميت" وتصدر قرارا عاجلا

أصدرت السلطات السعودية، اليوم الأحد 12 أغسطس/ آب، تحذيرا من خطر وصفته بأنه يمكن أن يكون "مميتا"، ما جعلها تصدر قرارا عاجلا بشأنه.

ونشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، بيانا، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أعلنت فيه عن استدعائها عدد كبير من السيارات من نوع "بورش كايين".

© AP Photo / Daimler Media Services سبب "قاتل" يؤدي لسحب سيارات من الأسواق السعودية

وأشارت الوزارة إلى أن عدد السيارات المستدعاة يصل إلى 101 سيارة من موديلات 2018-2019.

وأرجعت هذا القرار، إلى وجود "خلل تقني قاتل" في تلك السيارات، قد يعرض الركاب لخطر "مميت" حال وقوع أي حادث.

وقالت الوزارة: "تم استدعاء السيارات، لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان المقعد الخلفي الأوسط، مما يعرض الراكب لخطر الإصابة بشكل أكبر حال وقوع حادث".

وطالبت الوزارة المستخدمين بضرورة التواصل مع الشركة، وإعادة السيارة أو إجراء الشركة المصنعة الإصلاحات اللازمة، مجانا لكل العملاء، وإلا فسيتم تغريم الشركة وإجبارها على تزويد ملاك تلك السيارات بسيارات بديلة لتلك التي تعاني من الخلل.